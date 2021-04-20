FSG планирует продать «Ливерпуль» после провала Суперлиги

Компания Fenway Sports Group выставила на продажу «Ливерпуль» после провала Суперлиги, передает indykaila News в Twitter.

Стоит отметить, что из состава участников нового турнира хотят выйти английские «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», а также «Барселона» и «Атлетико».

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них выступали бы на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее сообщалось о том, что все 12 команд Суперлиги намерены обсудить расформирование проекта.