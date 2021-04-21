СМИ: УЕФА перекупил английские клубы для отказа от участия в Суперлиге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынудил английские клубы отказаться от участия в Суперлиге благодаря финансовым ресурсам. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, организация предложила значительную сумму денег для выхода из Суперлиги. При этом отмечается, что подобного предложения не получили ни испанские, ни итальянские команды.

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» считают, что эта мера лишь на время оттянет проект создания нового турнира, а отказ британских клубов является временным и не влияющим на перспективы.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ намерены вернуться в Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) после того, как было принято решение свернуть проект организации европейской Суперлиги.