«Барселона» и «Атлетико» не отказываются от участия в Суперлиге

Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» не отказываются от участия в Суперлиге. Об этом сообщает Соре.

По информации источника, клубы намерены обсуждать возможное присутствие в анонсированном турнире, который в планах организаторов в будущем должен стать полноценной заменой Лиги чемпионов.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них должны были выступать на постоянной основе.

Этой ночью все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) объявили о выходе из числа участников состязания.

Ранее сообщалось, что владелец лондонского «Тоттенхэма» Дэниэл Леви прокомментировал выход клуба из состава участников европейской Суперлиги.