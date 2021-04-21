«Барселона» и «Атлетико» не отказываются от участия в Суперлиге

Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» не отказываются от участия в Суперлиге. Об этом сообщает Соре.
По информации источника, клубы намерены обсуждать возможное присутствие в анонсированном турнире, который в планах организаторов в будущем должен стать полноценной заменой Лиги чемпионов.
Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».
В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них должны были выступать на постоянной основе.
Этой ночью все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) объявили о выходе из числа участников состязания.
Ранее сообщалось, что владелец лондонского «Тоттенхэма» Дэниэл Леви прокомментировал выход клуба из состава участников европейской Суперлиги.
�� Informa J. A. Alcalá— El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2021
�� Termina la reunión telemática de los 12 clubes de la Superliga
✅ @FCBarcelona y @Atleti siguen en el proyecto
❌ El @ManCity anuncia su salida
�������������� El @ChelseaFC no ha confirmado que se vaya pero ha expresado sus dudas sobre la solidez del proyecto pic.twitter.com/77sIjwnF2Y