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Спортивные новости

«Ювентус» не планирует покидать Суперлигу

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Туринский «Ювентус» не планирует покидать состав европейской Суперлиги. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, действующие чемпионы Италии не собираются менять свою позицию касательно выступления в новом турнире, несмотря на полный отказ со стороны команд из Английской премьер-лиги (АПЛ).

Отмечается, что жесткую позицию заняла «Рома», требующая от «Интера», «Милана» и «Ювентуса» отказаться от членства в Суперлиге.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них должны были выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что владелец лондонского «Тоттенхэма» Дэниэл Леви прокомментировал выход клуба из состава участников европейской Суперлиги.

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