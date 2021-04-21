«Манчестер Юнайтед» объяснил решение выйти из состава Суперлиги

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором объяснил решение выйти из состава Суперлиги.

«Мы внимательно выслушали реакцию наших болельщиков, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон.

Мы по-прежнему настроены взаимодействовать с другими членами футбольного сообщества, чтобы найти устойчивые решения долгосрочных проблем, стоящих перед игрой», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» попросил прощения у фанатов и вышел из Суперлиги.