В очередном матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» оказалась сильнее «Вероны».

Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились сербский форвард Душан Влахович, поразивший ворота оппонентов под занавес первого тайма после успешно реализованного пенальти, и уругвайский защитник Мартин Касерес.

У проигравшей команды единственный гол после передает итальянского хавбека Марко Фараони на свой счет оформил Эдди Энтони Сальседо Мора.

Отметим, что российский нападающий Александр Кокорин пропустил седьмой матч «Фиорентины» подряд.

После этого успеха Флорентийская команда набрала 33 очка и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

У «Вероны» после 32 туров осталось 41 очко и девятая позиция в таблице.

Ранее сообщалось, что форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг иронично попрощался с Суперлигой.