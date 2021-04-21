Форвард «Манчестер Сити» Стерлинг иронично попрощался с Суперлигой

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг иронично попрощался с Суперлигой.

«Окей, пока», — написал нападающий в своем Twitter. На момент публикации новости пост собрал уже более 215 тысяч лайков.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее капитан английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выступил от имени игроков команды против Суперлиги.