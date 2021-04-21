Президент «Реала» Перес: мы продолжим попытку спасти футбол

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался по поводу проекта Суперлиги. Его слова передает Marca.

По его мнению, наступило время серьезных перемен.

«Мадрид» всегда был на передовой, когда дело касалось изменений. Так было и в 50-е, и в 90-е. Так происходит и сейчас.

Мы считаем, что все идет к лучшему. На нас лежит ответственность. Мы продолжим попытку спасти футбол. Мы будем вести переговоры со всеми сторонами, чтобы не дать катастрофе случиться», — заявил функционер.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин прокомментировал выход английских команд из проекта по созданию Суперлиги.