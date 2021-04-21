Президент УЕФА обрадовался выходу команд АПЛ из Суперлиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин прокомментировал выход английских команд из проекта по созданию Суперлиги. Его слова передает «Би-би-си».

По его словам, временный раскол никак не поваляет на взаимодействие организации с клубами Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Они вернулись, им есть что предложить не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу. Главное, что мы двигаемы дальше, мы вновь едины и движемся вперед вместе», — сказал Чеферин.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Ранее журналист Джейми Пирс жестко раскритиковал «Ливерпуль» за текст обращения, опубликоавнного по поводу выхода из числа участников Суперлиги.