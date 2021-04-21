Президент «Ювентуса» не считает ошибкой трансфер Роналду

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в 2018 году.

«Сожалею ли я о приглашении Роналду в «Ювентус»? Абсолютно нет. Если бы у меня завтра появился такой выбор еще раз, я бы сделал то же самое. Что касается ситуации с назначении Пирло главным тренером клуба, ситуация та же», — цитирует Аньелли La Repubblica.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 27 матчах в чемпионате Италии. В его активе 25 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

После 31 тура Серии A «Ювентус», набравший 62 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. Туринский клуб отстает от идущего на первом месте миланского «Интера» на 13 баллов.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о возможном возвращении Роналду в «королевский клуб».