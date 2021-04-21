Президент «Ювентуса» отреагировал на слухи об отставке

Президент туринского «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли прокомментировал информацию СМИ о своем уходе из клуба.

«Я не покидаю клуб. Кто утверждает обратное, приносит мне удачу», — цитирует Аньелли La Repubblica.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал выход английских команд из проекта по созданию Суперлиги.