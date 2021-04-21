Защитник ЦСКА Карпов рассказал о работе под руководством Олича

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов рассказал о работе под руководством главного тренера Ивицы Олича.

«Две волевые победы — это проявление характера. Про глобальные изменения сказать сложно, но у каждого тренера своя тактика, что-то точно поменяется, а пока отметил бы больший контроль мяча.

С Оличем разговариваем на русском: тренер лично подходит к большинству игроков, обсуждает их моменты, подсказывает», – цитирует Карпова «Чемпионат.com».

В конце марта Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Под руководством хорватского специалиста армейский клуб обыграл «Тамбов» (2:1) и волгоградский «Ротор» (2:0) в первенстве России, а также переиграл тульский «Арсенал» (2:1) в Кубке страны. Единственное поражение красно-синие потерпели в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (1:2).

ЦСКА, набравший 46 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре РПЛ армейцы на выезде встретятся с московским «Спартаком».

Ранее Олич заявил о большом объеме работы в ЦСКА.