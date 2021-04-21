Тренер «Лестера» Роджерс отказался возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал информацию о возможном уходе в лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

«Это футбол, вокруг всегда есть слухи на каждую вакансию, которая появляется. «Тоттенхэм» — фантастический, огромный клуб, но я сосредоточен на «Лестере». Нам предстоит много работы над нашим проектом.

Пока у меня есть энергия, я счастлив и вижу, что этот вызов продолжается, я очень счастлив быть здесь. Нельзя контролировать слухи, но я об этом не думаю», — цитирует Роджерса Talksport.

19 апреля стало известно об отставке главного тренера лондонского клуба Жозе Моуринью. После 32 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) столичная команда, набравшая 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.

В 1/8 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» упустил преимущество в два мяча после первой игры и по сумме двух встреч уступил загребскому «Динамо» (2:0, 0:3).

Ранее «Тоттенхэм» объявил о назначении Райана Мэйсона исполняющим обязанности главного тренера команды.