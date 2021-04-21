Экс-глава РФС высказался об отказе клубов от участия в Суперлиге

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что был уверен в приостановке проекта Суперлиги.

«Я это предрекал. С поправкой, что в этом сезоне не будет Суперлиги, а в итоге ее вообще как класс ликвидировали. Для меня это абсолютно естественно и понятно. Все эти популистские рассуждения в духе — «Надо спасать европейский футбол! Он умрет! Нужно больше денег в знак солидарности!» — были для непосвященных людей», — цитирует Колоскова Sport24.

По мнению экс-главы РФС, Суперлига образовывалась клубами, близкими к банкротству.

«И понятно, что эти люди хотели с помощью развала европейского футбола покрыть свои долги и немножко подзаработать. Слава богу, что УЕФА и ФИФА их быстро раскусили», — добавил почетный президент.

Колосков также отметил жесткую реакцию национальных ассоциаций, которая повлияла на решение руководства команды выйти из нового турнира.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на решение английских клубов выйти из состава Суперлиги.