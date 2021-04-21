«Ак Барс» хочет продлить контракт с Зариповым

«Ак Барс» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым. Об этом в разговоре с журналистами сообщил генеральный директор хоккейного клуба Рафик Якубов.

«С Зариповым идут переговоры, все в процессе. Он парень возрастной, наш кумир, пятикратный обладатель Кубка Гагарина. По нему будет стоять отдельный вопрос», — отметил Якубов.

Зарипов выступает за «Ак Барс'' c 2017 года. Но сразу же после присоединения к новому клубу, игрока дисквалифицировали на два года из-за положительного допинг-теста, который он сдал после матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2016/17. Позже суд вынес решение по делу Зарипова, установив, что спортсмен не принимал запрещенные средства целенаправленно, а стал жертвой ошибки. В итоге, дисквалификацию сократили до полугода.

Зарипов является капитаном «Ак Барса». В нынешнем сезоне 40-летний форвард набрал 23 (7+16) очка в 35 матчах регулярного чемпионата, а также принял участие в пяти играх плей-офф. Действующее соглашение Зарипова с клубом истекает 30 апреля.

Ранее сообщалось что, «Ак Барс» проиграл в серии омскому «Авангарду» в полуфинале Кубка Гагарина.