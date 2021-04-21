«Атлетико» первым из испанских клубов объявил об уходе из Суперлиги

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о выходе из Европейской Суперлиги.

«Совет директоров мадридского «Атлетико», собравшись в эту среду утром, решил официально сообщить Суперлиге и остальным клубам-основателям о своем решении окончательно не придавать официальный статус проекту», — говорится в заявлении.

«Матрасники» стали первым испанским клубом, официально объявившем о выходе из турнира.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее президент туринского «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли заявил, что проект нового турнира недееспособен после ухода клубов АПЛ.