Президент «Ювентуса»: Суперлига стала бы лучшим турниром в мире

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что Суперлига могла бы принести пользу футбольной системе.

«По-прежнему убежден в красоте этого проекта, в пользе, которую он бы принес футбольной системе. Этот турнир стал бы лучшим в мире, но нет. Не думаю, что Суперлига все еще может состояться», — приводит слова Аньелли «Би-би-си».

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

21 апреля мадридский «Атлетико» и миланский «Интер» также объявили о выходе из турнира.

Ранее Аньелли был уверен в успехе проекта.