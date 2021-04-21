Экс-тренер «Спартака» Каррера готов вернуться в Россию

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, заявил, что специалист готов вернуться в Россию.

«Массимо будет готов вернуться в Россию. Но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что «Спартак» не выходил с нами на связь. Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо», — цитирует Д'Амико «РБ Спорт».

20 апреля Каррера был уволен с поста наставника клуба «Бари», который выступает в третьем по силе дивизионе Италии. Он возглавил команду 9 февраля, подписав контракт на полгода с опцией автоматического продления в случае выхода в Серию B.

После 34 матчей чемпионата страны «Бари», набравший 60 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. В последней встрече под руководством итальянского тренера клуб сыграл вничью с «Палермо» (2:2).

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичный клуб впервые за 16 лет стал чемпионом страны.

Ранее итальянец поделился мнением о возвращении нидерландского вингера Квинси Промеса в «Спартак».