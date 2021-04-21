«Ювентус» заявил об ограниченных возможностях реализации Суперлиги

Туринский «Ювентус» опубликовал заявление о Суперлиге.

«Нам известно о запросах и намерении некоторых клубов покинуть проект, хотя необходимые процедуры, предусмотренные договором между клубами, еще не проведены.

«Ювентус» сохраняет уверенность в спортивной, финансовой и юридической силе проекта. Мы считаем, что сейчас возможности реализации Суперлиги в той форме, в которой она была задумана, ограничены.

Клуб остается приверженным идее создать долгосрочные ценности для клуба и всей футбольной индустрии», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

21 апреля мадридский «Атлетико», «Интер» и «Милан» также объявили о выходе из турнира.

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что Суперлига могла бы принести пользу футбольной системе.