Червиченко жестко высказался об арбитре Вилкове

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко жестко высказался об арбитре Михаиле Вилкове, которого пожизненно отстранили от судейства, передает «РБ Спорт».

«С отстранением Вилкова опоздали лет на десять. Настоящего поджопника он заслужил года три назад. Чудеса, которые вытворял Вилков, никто не делал», — сказал Червиченко.

19 апреля глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков поделился мнением о пожизненном отстранении Михаила Вилкова от судейства.