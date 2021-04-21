«Локомотив» подал апелляцию на решение КДК о матче на нейтральном поле

Московский «Локомотив» подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о матче на нейтральном поле, передает сайт команды.

Напомним, «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «железнодорожников» Станислава Сухины. На камеру попал момент, как функционер выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться. Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев. «Локомотив» был наказан матчем на нейтральном поле. 16 апреля сообщалось, что красно-белые направили в РФС еще два письма по поводу инцидента, но глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что в организации никаких новых писем от «Спартака» не получали.

«Локомотив» оспорит решение КДК о проведении домашнего матча на нейтральном поле. Соответствующий документ, в котором «Локомотив» был направлен в апелляционный комитет», — говорится в заявлении.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что наставник «Химок» Игорь Черевченко может возглавить московский «Локомотив».