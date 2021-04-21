Футболист «Зенита» Малком не исключил своего появления в сборной России

Футболист петербургского «Зенита» Малком не исключил своего появления в сборной России, передает Globo Esporte.

«Я, конечно, бразилец. Но если такая возможность не представится, у тебя должен быть план Б. Я мечтаю выступать за Бразилию. Об этом мечтает каждый бразилец», — сказал Малком.

Напомним, Малком выступает за команду Сергея Семака с 2019 года. С 2018 по 2019 год он выступал за каталонскую «Барселону». Хавбек провел в текущем сезоне 21 матч, отметившись одним точным ударом.

В турнирной таблице чемпионата России сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 55 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на своем поле с волгоградским «Ротором». Игра состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Напомним, 17 апреля «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром». В составе «быков» дублем отметился Алексей Ионов. За «Зенит» отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

Ранее актер Михаил Боярский высказался о возможном приглашении петербургского «Зенита» в Суперлигу.