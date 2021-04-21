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Спортивные новости

Бах не считает, что введение ЧС в Японии повлияет на Олимпиаду

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о том, что власти Японии планируют ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

«В Японии в ближайшее время могут вновь ввести режим чрезвычайного положения. Это необходимо для предотвращения распространения коронавируса. Эта мера не скажется на подготовке к Играм», передает слова Баха РИА «Новости».

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на год. В 2021 году спортсмены со всего мира будут соревноваться с 23 июля по 8 августа. В конце марта организаторы приняли решение провести игры без иностранных болельщиков.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось о том, что Россия выступит на Олимпийских играх под аббревиатурой ROC.

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