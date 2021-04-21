Мальдини извинился перед болельщиками «Милана» за желание клуба вступить в Суперлигу

Технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини извинился перед болельщиками команды за желание клуба вступить в Суперлигу.

«Я увидел заявление клуба в новостях в воскресенье вечером. Решали владельцы, а не я. Несмотря на все это, я хочу извиниться перед болельщиками», — передает слова Мальдини журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас жестко высказался о Суперлиге.