Онопко рассказал о том, что молодые игроки боятся Акинфеева

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, что молодые футболисты армейцев боятся вратаря команды Игоря Акинфеева, передает Sport24.

«Акинфеев изменил подход к работе с защитниками. Он реже пихает молодым игрокам обороны. На Березуцких он наорет, они заведутся, а молодые и так Игоря боятся. А если наорет, молодой совсем расклеится», — сказал Онопко.

Напомним, Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе красно-синих он по шесть раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА. В составе сборной России Акинфеев выиграл бронзовые медали Евро-2008.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы занимают четвертое место, набрав 43 очка по итогам 24 туров. Следующий матч в чемпионате страны подопечные Ивицы Олича проведут 12 апреля на домашней арене против «Ротора» из Волгограда.

Ранее голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с юбилеем.