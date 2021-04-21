УЕФА может применить санкции к основателям Суперлиги

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Германия / Бундеслига
КёльнРБ Лейпциг
2:1
закончен
АрминияШальке-04
1:0
закончен
Айнтрахт ФАугсбург
2:0
закончен
БаварияБайер
2:0
закончен
Италия / Серия А
ВеронаФиорентина
1:2
закончен
Англия / Премьер-лига
ЧелсиБрайтон энд Хоув Альбион
0:0
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
0:2
закончен
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
7:6
закончен
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
6:1
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
5:1
закончен
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
5:2
закончен
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
6:3
закончен
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
4:1
закончен
Единая лига ВТБ
УНИКС Парма
69:51
закончен
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
90:63
закончен
Олимпия Милан Бавария
79:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
112:96
закончен
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
109:97
закончен
Нью-Орлеан ПеликансБруклин Нетс
129:134
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
112:113
закончен
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
120:134
закончен
Кубок России
АхматКрылья Советов
0:0 (1:4)
закончен
Локомотив МЦСКА
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
2:1
закончен
Астон ВиллаМанчестер Сити
1:0
1 тайм
Украина / Премьер-лига
ЛьвовМинай
1:0
закончен
Италия / Серия А
МиланСассуоло
1:2
закончен
ДженоаБеневенто
2:2
1 тайм
БолоньяТорино
1:0
1 тайм
КротонеСампдория
0:0
1 тайм
ЮвентусПарма
0:1
1 тайм
СпецияИнтер М
1:0
1 тайм
УдинезеКальяри
0:1
1 тайм
Германия / Бундеслига
ГертаФрайбург
перенесен
ШтутгартВольфсбург
0:2
перерыв
ВердерМайнц
0:1
перерыв
ХоффенхаймБоруссия М
0:2
перерыв
Боруссия ДУнион
1:0
перерыв
Испания / Примера
ОсасунаВаленсия
3:1
закончен
ЛевантеСевилья
0:1
закончен
БетисАтлетик Б
0:0
2 тайм
ЭльчеВальядолид
0:0
1 тайм
АлавесВильярреал
1:0
1 тайм
КадисРеал Мадрид
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
02:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
04:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
04:30
Эдмонтон ОйлерзМонреаль Канадиенс
05:00
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Химки
65:81
закончен
Калев Нижний Новгород
86:84
закончен
Евролига
ЦСКА Фенербахче
92:76
закончен
Барселона Зенит
12:13
2 четверть
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсГолден Стэйт Уорриорз
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
02:00
Индиана ПэйсерсОклахома-Сити Тандер
02:00
Торонто РэпторсБруклин Нетс
02:00
Филадельфия СиксерсФиникс Санз
02:00
Нью-Йорк НиксАтланта Хоукс
03:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
03:00
Сан-Антонио СпёрсМайами Хит
03:30
Даллас МавериксДетройт Пистонс
03:30
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
05:00
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
05:00
Италия / Серия А
РомаАталанта
19:30
НаполиЛацио
21:45
Испания / Примера
Атлетико МУэска
20:00
Реал СосьедадСельта
22:00
ГранадаЭйбар
22:00
БарселонаХетафе
23:00
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиВест Бромвич Альбион
22:00
КХЛ / плей-офф
АвангардЦСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
02:00
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
02:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:30
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
03:00
Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
05:00
Единая лига ВТБ
Енисей УНИКС
15:30
Астана Зелёна-Гура
18:00
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
20:00
Олимпия Милан Бавария
21:45
НБА / регулярный чемпионат
Бостон СелтиксФиникс Санз
02:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
02:00
Орландо МэджикНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Сан-Антонио СпёрсДетройт Пистонс
03:30
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
04:00
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
04:30
Развернуть

Спортивные новости

УЕФА может применить санкции к основателям Суперлиги

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают возможность применения санкций к клубам, которые были в числе основателей Суперлиги.

«Мы обсудим возможные дополнительные последствия. Первым же стало то, что они будут жить с позором», — приводит слова одного из вице-президентов УЕФА журналист Мохамед Бухафси в Twitter.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини извинился перед болельщиками команды за желание клуба вступить в Суперлигу.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.