Сафронов: ФХР может пригласить Панарина в сборную, но главное – его желание

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов в интервью «Газете.Ru» прокомментировал отказ форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина выступать в составе национальной команды на чемпионате мира-2021.

Сафронов выразил сожаление в связи с этим, отметив, что главное в такой ситуации – желание самого игрока.

«Жалко, что такой нападающий не сможет сыграть на чемпионате мира. Артемий все доказал своей игрой и отношением. У него хороший контакт с федерацией. Но если человек решает, что не сможет быть полезен – что сделаешь, жалко. Больше никаких слов нет. Значит, надо готовиться и идти дальше».

Сообщалось, что Панарин не присоединится к сборной, в первую очередь, из-за скандальной истории вокруг интервью Андрея Назарова. Бывший тренер «Витязя» в феврале рассказал, что Панарин в бытность игроком подмосковной команды избил девушку в Риге в 2011 году. На фоне этого скандала игрок пропустил несколько матчей НХЛ.

Сафронов отказался предполагать, насколько эта ситуация действительно может быть связана с отказом Панарина от чемпионата мира.

«Это тяжело комментировать, надо знать изнутри эту ситуацию. Как говорят, без комментариев – по одной простой причине: я не знаю ситуации», — считает Сафронов.

По мнению специалиста, ФХР могла бы пригласить Артемия. Однако решающим должно являться желание самого спортсмена.

«Я знаю, что у него прекрасный контакт с Романом Ротенбергом и думаю, что если федерация его пригласит, это будет великолепным шагом. Но раз он принял решение… Конечно, федерация может его пригласить, однако и сам игрок должен этого хотеть», — заключил экс-генменеджер национальной команды.

Чемпионат мира-2021 состоится в Риге. Матчи турнира пройдут с 21 мая по 6 июня. Соперниками нашей команды в группе А будут Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Великобритания и Белоруссия.

Ранее сообщалось о том, что Панарин может отказаться от участия в чемпионате мира 2021 года.