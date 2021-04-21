«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1

В составе победителей точными ударами отметились Гарет Бэйл и Сон Хын Мин. За «святых» мяч забил Дэнни Ингс.

В турнирной таблице чемпионата Англии «шпоры» занимают шестое место, набрав 53 очка. В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21.15 по московскому времени.

«Саутгемптон» располагается на 14-й строчке, имея в активе 36 баллов. В следующем матче «святые» встретятся с «Лестером». Команды выйдут на поле в 30 апреля. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что 19 апреля «Тоттенхэм» покинул главный тренер команды Жозе Моуринью.

Ранее президент туринского «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли заявил, что он уверен в успехе проекта.