Президент УЕФА Чеферин отреагировал на критику Переса

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отреагировал на критику президента «Реала» Флорентино Переса, передает RMC Sport.

Перес осудил Чеферина за то, что тот обвинил президента «Ювентуса» Андреа Аньелли во лжи, связанной с организацией европейской Суперлиги.

«Пересу не нравится такой президент, как я? Это лишь усиливает мое желание оставаться [президентом УЕФА]. Пересу нужен президент, который будет подчиняться ему и позволять делать все что угодно. А я стараюсь приносить пользу европейскому и мировому футболу», - -заявил Чеферин.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований. После этого о выходе из Суперлиги объявили «Атлетико», «Милан» и «Интер».

Ранее сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций рассматривают возможность применения санкций к клубам, которые были в числе основателей Суперлиги.