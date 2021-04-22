Гвардиола считает победу в чемпионате Англии важнее всего

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Астон Виллой», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась победой подопечных Гвардиолы со счетом 2:1, однако «Манчестер Сити» пропустил первым уже на первой минуте поединка.

«Мы контролировали игру, когда составы стали равными. Стоунз не успевал к мячу, но намерения сфолить у него не было. Я рад, что мы победили. Я был бы недоволен, если бы мы проиграли. Но мы были хороши. Победа в чемпионате Англии важнее всего», — заявил специалист.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в активе 77 баллов. «Астон Вилла» идет на 11-позиции, команда набрала 44 очка. Следующий матч в АПЛ «горожане» проведут 1 мая против «Кристал Пэлас». «Астон Вилла» сыграет 25 апреля в «Вест Бромвичем».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».