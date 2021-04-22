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02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
02:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
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Спортивные новости

Туктамышева рассказала о строгих правилах во время командного ЧМ

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о строгих правилах во время командного чемпионата мира, который проводился в японской Осаке.

Спортсменка была капитаном национальной сборной, которая по итогу впервые в истории завоевала золотые медали. За сборную также выступили Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

«Нас в Японии никуда не выпускали, мы были только в номере, в столовой, в автобусе и на катке. Шаг влево, шаг вправо — не расстрел, но нежелательно. Поэтому мы увидели Японию только из окна автобуса. Японцы принимали потрясающе», — заявила фигуристка во время передачи «Вечерний Ургант».

Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала о том, как продвигается ее изучение четверного лутца. Спортсменка начала учить прыжок достаточно давно, однако на последних стартах пока не включала его в произвольную программу, потому что он не конца был готов. Однако фигуристка призналась, что намерена исполнять его в следующем сезоне.

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