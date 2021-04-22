В ЦСКА отказались делать выводы по работе Олича

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отказался делать выводы по работе главного тренера армейского клуба Ивицы Олича, передает «Спорт-Экспресс».

21 апреля ЦСКА в полуфинале Кубка России с крупным счетом 0:3 уступил другому столичному клубу — «Локомотиву».

«Человек меньше месяца находится в команде, а вы предлагаете делать какие-то выводы, подвергать кого-то критике. Проигрывает вся команда вместе с менеджментом и руководством, выигрывает так же. Поэтому пытаться сейчас найти крайних...» — заявил Бабаев.

Олич был назначен главным тренером армейского клуба 23 марта. На этом посту он сменил белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который покинул команду из-за неудовлетворительных результатов.

Команда Олича идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 46 очков. В следующем туре армейцы встретятся с московским «Спартаком». Встреча начнется 25 апреля в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Бабаев рассказал о причинах назначения Олича на пост тренера ЦСКА.