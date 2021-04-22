Вагнер Лав оценил игру Марио Фернандеса за ЦСКА

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав оценил игру Марио Фернандеса за московский ЦСКА, передает Yahoo Esportes Brasil.

Фернандес перешел из бразильского «Гремио» в московский клуб в 2012 году. Вместе с командой он выиграл три чемпионата России, один Кубок страны и три Суперкубка России. В 2016 году получил российское гражданство, а в 2017 году дебютировал за национальную команду.

«Он игрок, обладающий хорошей техникой и способностью забивать, что очень хорошо подходит для атаки. На протяжении многих лет он оставался на этом уровне, и все, что с ним происходит, — это заслуга его работы. Парень, который всегда очень много работал. Он всегда был очень предан», — заявил Лав.

Бразильский форвард выступал за армейскую команду с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.

Ранее сообщалось, что Лав оценил вероятность возвращения в московский ЦСКА. Футболист отметил, что пока думает только о настоящем, а его семья очень хорошо адаптировалась к Казахстану. При этом он отметил, что если будет возможность заключить соглашение с ЦСКА, и стороны придут к соглашению, то он будет счастлив.