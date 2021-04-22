Рудковская оценила работу Липницкой в академии Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала о работе победительницы Игр-2014 в командных соревнованиях Юлии Липницкой в качестве тренера академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Юля строгая, но очень справедливая, ее очень любит ее группа детей! И мы», — написала Рудковская в комментарии к посту академии «Ангелов Плющенко» в Instagram.

Липницкая является олимпийской чемпионкой Игр-2014 в Сочи в командном турнире, победительницей первенства Европы, серебряным призером чемпионата мира и обладательницей серебра финала Гран-при.

В 2017 году фигуристка приняла решение завершить карьеру.

Академия «Ангелы Плющенко» была основана в 2017 году. В ней занимались олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и победительница первенства Европы 2020 года Алена Косторная.

В настоящее время в число спортсменов академии входит бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова.

Ранее академия Плющенко показала фото с тренировки Липницкой.