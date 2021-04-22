«Краснодар» сделал «Локомотиву» предложение о переходе Мухина

«Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Локомотива» Максима Мухина, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, «быки» уже сделали предложение «железнодорожникам» о трансфере футболиста, а также предложили хавбеку условия личного контракта.

Отмечается, что столичный клуб не устраивают предложенные условия, однако переговоры продолжаются.

19-летний Мухин дебютировал за основную команду «Локомотива» в ноябре 2020 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. 27 марта полузащитник впервые вышел в составе сборной страны в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Словении (2:1).

После 26 туров чемпионата России «Локомотив», набравший 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Железнодорожники» отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на шесть баллов.

«Краснодар» с 35 очками располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Мухиным интересуются столичные ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», казанский «Рубин» и «Ростов».