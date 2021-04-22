Глава МОК предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил изменить девиз Игр «Быстрее, выше, сильнее».

«Я предлагал добавить к «Быстрее, выше, сильнее» еще и слово «вместе». Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен», — приводит слова Баха ТАСС.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден Олимпийским конгрессом перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1894 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

Под новым девизом могут пройти Олимпийские игры — 2020 в Токио, которые запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что МОК запретил преклонять колено и поднимать кулак во время летних Игр-2020 в Токио.

Жесты солидарности с движением Black Lives Matter попадают под положение Олимпийской хартии о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпиадах. Нарушивших правило спортсменов могут ждать серьезные санкции со стороны организации.