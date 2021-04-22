Суд перенес заседание по делу «Спартака» и Газизова

Арбитражный суд Москвы перенес заседание по иску компании «Капитальные активы» к московскому «Спартаку» и бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову, сообщает РИА «Новости».

Причиной переноса стала неявка сторон. Дата следующего заседания будет объявлена 23 апреля.

Акционерное общество «Капитальные активы», которому принадлежит 22% акций «Спартака», требует признать недействительным решение совета директоров красно-белых о сумме компенсации Газизову, который 8 декабря 2020 года покинул пост генерального директора клуба. Утверждается, что сумму выплат Газизову обозначил лично владелец клуба Леонид Федун.

Третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, а также вице-президент компании и владелец «Спартака» Леонид Федун.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства.

Ранее стали известны новые подробности о разногласиях «Спартака» с бывшим генеральным генеральным директором Газизовым.