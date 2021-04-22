Глава судейского комитета РФС отреагировал на эмоциональное заявление Вилкова

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц отреагировал на слова отстраненного от матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитра Михаила Вилкова.

Ранее рефери обвинил критиков в травле футбольных судей.

«Знаете, это эмоциональное высказывание, рассчитанное на слабонервных. Я к ним не отношусь. Состоится ли встреча с Вилковым? Да. После 26 апреля. Ничего не изменится. Точно ничего. Не растрогало ли его заявление? Абсолютно нет», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

19 апреля глава Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Ранее Вилков заявил, что судья является одним из участников матча, который может ошибаться так же, как игроки и тренеры команд.