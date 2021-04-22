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Спортивные новости

Эксклюзив

«Орлы не плачут»: чемпион ACA Джонсон поддержал Хабиба

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Решение бывшего российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру на пике является единственно верным в его ситуации. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил американский боец, чемпион Absolute Championship Akhmat (АСА) Тони Джонсон.

«Не скажу, что я очень удивился, когда он решил уйти. Все-таки он остался без отца и тренера, после такого очень непросто продолжать. Но ведь орлы не плачут, правда? Я могу его понять, поскольку сам прошел через подобное – я потерял младшего брата, ему было всего 17 лет. Хабиб лишился отца, я – брата. Мы оба потеряли близких людей, и я могу понять его боль. Кроме того, он дал обещание матери. Он – человек слова. И если он сказал, что больше не дерется, то он действительно больше не дерется. И никакие деньги не заставят его вернуться. История Хабиба – это точно не про деньги. Он держит слово, и я уважаю его за это», — отметил боец.

Хабиб Нурмагомедов после завершения карьеры заявлял, что может вернуться лишь по одной причине – ради боя с ветераном UFC Жоржем Сен-Пьером. Однако этот поединок так и не состоялся. Джонсон считает, что такое событие стало бы историческим.

«О, этот бой и правда вошел бы в историю! И я согласен с Нурмагомедовым: ради такого события можно было бы отложить завершение карьеры. Это был бы величайший бой для него. Сен-Пьер уже давно ушел из октагона, но ради боя с Хабибом он бы вернулся, потерпел поражение и снова закончил карьеру», — сказал американский спортсмен.

Последний бой в UFC Нурмагомедов провел в октябре 2020 года – во втором раунде он удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи. Сразу после этого он заявил, что заканчивает карьеру. Позже президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался убедить Хабиба вернуться, но в марте 2021 года подтвердил: россиянин официально на пенсии. После этого Нурмагомедов был исключен изо всех рейтингов лиги, а титул чемпиона в легком весе стал вакантным.

Хабиб ушел непобежденным, его профессиональный рекорд составил 29-0. Главной причиной, по которой он завершил карьеру, он назвал данное матери обещание не драться после смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова – наставник ушел из жизни летом 2020 из-за осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Единственным боем, который Хабиб провел после кончины отца, стал поединок с Гэтжи.

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова, оценил возможное выступление бойца в рестлинг-промоушене WWE.

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