КДК не стал отменять четвертую желтую карточку игроку ЦСКА Сигурдссону

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оставил в силе желтую карточку, полученную полузащитником московского ЦСКА Арнором Сигурдссоном в матче 26-го тура чемпионата страны против «Сочи» (1:2).

«Мы рассмотрели заявление ЦСКА об отмене желтой карточки Сигурдссону. Приняли решение отказать в удовлетворении заявления об отмене предубеждения. Арнор Сигурдссон пропустит следующий матч РПЛ. Данное решение принято в связи с заключением ЭСК. Они постановили, что решение принято правильно», — приводит слова главы КДК Артура Григорьянца «Чемпионат.com».

Из-за перебора желтых карточек исландец пропустит встречу 27-го тура первенства страны против столичного «Спартака», которая пройдет на «Открытие арене» 25 апреля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. ЦСКА с 46 баллами располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что арбитр Павел Кукуян назначен главным судьей центрального матча 27-го тура чемпионата России.