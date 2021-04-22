Фанаты «Манчестер Юнайтед» проникли на базу клуба с требованием ухода владельцев

Болельщики «Манчестер Юнайтед» пробрались на базу клуба с требованием ухода владельцев клуба, семьи Глейзеров, сообщает Red Issue в Twitter.

Фанаты «красных дьяволов» сохраняют недовольство решением клуба принять участие в Суперлиге, несмотря на последующий выход из проекта. Сначала группа фанатов устроила протест возле базы команды, заблокировав оба входа. После они пробрались на тренировочное поле.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико», «Интер» и «Милан».

Ранее сообщалось, что Англия получит больше матчей чемпионата Европы — 2020 за роль в борьбе с Суперлигой.