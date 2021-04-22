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Спортивные новости

Губерниев призвал вызвать Панарина в сборную России на ЧМ-2021

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал вызвать нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сборную России для участия в чемпионате мира 2021 года в Латвии. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, политические взгляды хоккеиста не должны влиять на возможность защищать цвета национальной сборной.

«Если спортсмен попадает в сборную и заслуживает играть на турнире — мне плевать на его политическую позицию. Он должен играть и радовать своей игрой болельщиков. Панарин — один из лучших хоккеистов мира!

Я очень хочу увидеть Артемия на чемпионате мира, и мне все равно, кого он поддерживает. Если тренер посчитает нужным его вызвать — это нужно делать», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Владимир Плющев резко высказался об Артемие Панарине7

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