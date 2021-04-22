Лыжник Большунов вошел в состав сборной России на новый сезон

Чемпион мира 2021 года Александр Большунов вошел в состав сборной России на новый сезон. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).



24-летний спортсмен будет готовиться к предстоящему сезону в группе Юрия Бородавко.

В группу Маркуса Крамера вошли Белов Евгений (Тюменская область), Бессмертных Александр (Кемеровская область/Сахалинская область), Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия), Ретивых Глеб (Тюменская область), Устюгов Сергей (ХМАО-Югра), Жамбалова Алиса (Республика Бурятия), Ступак Юлия (Республика Коми), Мацокина Христина (Республика Татарстан).

В прошлом сезоне Александр Большунов стал во второй раз победителем общего зачета Кубка мира, второе место занял Иван Якимушкин, у женщин второе место заняла Юлия Ступак.

На прошедшем чемпионате мира — 2021 в немецком Оберстдорфе российские лыжники завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что российские лыжники получили оценку по итогам сезона.