Глава Ла Лиги слил в УЕФА новость о создании Суперлиги за три дня до анонса

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александру Чеферину новость о создании Суперлиги за три дня до ее анонса клубами-основателями. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, функционер узнал о планах от президента «Барселоны» Жоана Лапорты в ходе приватной беседы, состоявшейся на праздничном ужине, куда он был приглашен.

После завершения мероприятия Тебас связался с Чеферином и рассказал ему о предстоящем событии.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико», «Интер» и «Милан».

Ранее сообщалось, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с большой долей вероятности пропустит матч 33-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса».