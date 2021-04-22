Хавбек «Локомотива» Крыховяк сделал прививку от коронавируса

Хавбек московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает WP SportoweFakty.

По его словам, побочный эффект от вакцинации смогли прочувствовать его соперники.



«Неделю назад мне поставили первую дозу вакцины в Москве. Я забил и отдал результативную передачу в матче с «Ростовом». Мы выиграли 4:1. Вторая доза через три недели, так что все должно быть лучше», — заявил игрок.

Напомним, что за четыре тура до финиша Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

В следующем матче «железнодорожники» сыграют против «Тамбова» в Саранске.

Ранее стало известно, при каком условии нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро подпишет контракт с «Барселоной».