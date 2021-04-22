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Спортивные новости

Стало известно, при каком условии Агуэро подпишет контракт с «Барселоной»

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Стало известно, при каком условии нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро подпишет контракт с «Барселоной».

По информации As, аргентинский футболист уже согласовал двухлетний трудовой договор, который будет визирован в случае, если Лионель Месси останется в команде.

Отмечается, что если 32-летний южноамериканец все-таки заключит контракт, то возьмет на себя запасного нападающего.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона Агуэро станет свободным агентом. До этого на протяжении десяти лет игрок выступал за «Манчестер Сити», куда он перешел из мадридского «Атлетико».

Об уходе Месси СМИ активно пишут уже второе межсезонье подряд. Наиболее явными фаворитами на него являются «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением относительно болельщиков московского «Спартака».

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