Кадыров назвал «черным пиаром» новости о победе сына в боксерском бою

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал «черным пиаром» новости о победе своего 13-летнего сына Адама в боксерсом бою на турнире в Грозном над Асланом Биттировым.

По его словам, информация о договорном характере спорного поединка несет в себе черный пиар.

«Если судья видит, что удар пришелся в глаз, то он должен остановить бой. Без разницы, мой сын это или нет», — сказал Кадыров в прямом эфире в Instagram.

Напомним, что скандал вызвала сомнительная победа Адана над своим оппонентом из Кабардино-Балкарии Баттировым. Во втором раунде Кадыров пропустил несколько ударов Баттирова, после чего судья начал отсчитывать 10 секунд в сторону Аслана.

При этом соперник Адана уверенно держался на ногах и был готов продолжать бой, но рефери зафиксировал у него нокдаун, а секунданты спортсмена выбросили в ринг белое полотенце.

Ранее шведский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев опубликовал в Instagram фотографию с сыном главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адамом.