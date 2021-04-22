«Аталанта» Миранчука в гостях сыграла вничью с «Ромой»

В очередном матче 32-го тура чемпионата Италии «Рома» сыграла вничью с «Аталантой».

Встреча прошла в итальянской столице на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

В составе хозяев отличился полузащитник Брайан Кристанте, поразивший ворота оппонентов после передачи бразильского защитника Ибаньеса.

У гостей единственный мяч на свой счет оформил украинский хавбек Руслан Малиновский, которому ассистировал немец Робин Госенс.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

После этой встречи подопечные Джанпьеро Гасперини набрали 65 очков и закрепились на третьей позиции в турнирной таблице.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с большой долей вероятности пропустит матч 33-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса».