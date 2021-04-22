«Барселона» отказалась выходить из Суперлиги

Каталонская «Барселона» на своем официальном сайте выпустила заявление, в котором объявила об отказе выходить из Суперлиги.

«Решение войти в число организаторов нового проекта было принято с убеждением, что отказ от участия в нем стал бы исторической ошибкой. Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся всегда быть в авангарде, что является неотъемлемой частью идентичности клуба и его спортивного духа.

Учитывая общественную реакцию, которую вышеупомянутый проект вызвал во многих сферах, нет никаких сомнений в том, что «Барселона» ценит необходимость более тщательного и глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прорабатывает вариант с наказанием для мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».