Месси обновил рекорд Примеры

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси обновил рекорд Ла Лиги.

Аргентинец забивает в 12 сезонах подряд не менее 25 мячей.

Напомним, игрок оформил дубль в матче чемпионата Испании против «Хетафе». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу сине-гранатовых.

В составе команды Месси стал десятикратным чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны, восемь раз становился обладателем национального Суперкубка, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, а также трижды был триумфатором Клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне Месси провел 36 матчей, забив 30 мячей. «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив французскому «ПСЖ».

После 31 тура Примеры «Барселона», набрав 68 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. Команда из столицы Каталонии отстает от лидирующего мадридского «Атлетико» на пять баллов. «Реал» располагается на второй строчке. В активе команды 70 очков.

Ранее /sport/news/2021/04/18/n_15876110.shtmlмадридский «Реал» поздравил «Барселону» с победой в Кубке Испании.